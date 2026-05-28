XゲームズCHIBA2026が7月4日（土）と5日（日）幕張メッセにて開催されます。

国内有数のエンタテインメント発信地である千葉・幕張を舞台に、スケートボード、BMX、MotoXの世界トップアスリートが集結。アクションスポーツ競技に加え、音楽ライブやフードフェス、ファン体験型コンテンツなど、多彩なプログラムを通じて、忘れられない週末をお届けします。

史上最多3競技15種目が行われる大会の見どころを紹介します。

スケートボード男子ストリート

「X Games Chiba 2024」で自身初の金メダルを獲得した 白井空良 （XC Tokyo）をはじめ、 根附海龍 、 佐々木音憧 （XC Tokyo）、 小野寺吟雲 （XC New York）が出場。根附海龍は、高い完成度を武器に世界で存在感を高めるライダーの一人です。佐々木音憧も急成長を遂げる新世代スケーターとして注目を集めています。世界最高峰のライダーたちによる、スピード、テクニック、創造性がぶつかり合うハイレベルな戦いです。

スケートボード女子ストリート

パリ五輪金メダリストの 吉沢恋 （XC Tokyo）をはじめ、東京五輪で日本スケートボード界の歴史を切り拓いた 西矢椛 （XC New York）、パリ五輪銀メダリストの 赤間凛音 （XC Los Angels）、 織田夢海 （XC Tokyo）、昨年11月の世界選手権で初優勝を果たした 松本雪聖 （XC Sao Paulo）、さらに 伊藤美優 ら、日本女子スケートボード界を代表するライダーたちが出場します。吉沢恋は世界トップクラスの安定感と完成度を誇り、織田夢海は世界的にも注目を集めるライダーの一人です。

スケートボード男子パーク

2大会連続五輪金メダリストの キーガン・パルマー をはじめ、2024年パリ五輪銀メダリストであり、「Xゲームズ」通算17個のメダルを誇る トム・シャー （XC Los Angels）、10代の頃から数々の記録を塗り替えてきたブラジルの天才、 ギー・クーリ （XC Sao Paulo）ら世界トップライダーたちが集結。高さ、スピード、独創的なライン取りが融合するパーク種目ならではのダイナミックな攻防に注目です。

スケートボード女子パーク

パリ五輪金メダリストであり、近年の「Xゲームズ」を席巻する アリサ・トルー （XC Tokyo）をはじめ、東京五輪とパリ五輪で2大会連続銅メダルを獲得した スカイ・ブラウン （XC Sao Paulo）、同じく東京五輪とパリ五輪で2大会連続銀メダルを獲得した 開心那 （XC Los Angels）が出場します。日本からは 長谷川瑞穂 （XC Tokyo）も出場。高さのあるエア、流れるようなライン、高難度トリックが次々と繰り出されます。

スケートボード男子バート

日本男子最多となる「Xゲームズ」通算10メダルを誇る 芝田モト （XC Tokyo）をはじめ、世界トップクラスのライダーたちが集結。日本からは、国内外の大会で存在感を高める 猪又湊哉 に加え、若手注目株の 河上恵蒔 も出場。海外勢ではブラジルの天才 ギー・クーリ （XC Sao Paulo）、17個の「Xゲームズ」メダルを誇る トム・シャー （XC Los Angels）らも参戦。巨大ランプの頂点から繰り出される圧巻のエアと超高難度トリックが、会場を熱狂の渦へと包み込みます。

スケートボード女子バート

日本から 長谷川瑞穂 （XC Tokyo）が唯一出場。さらに、 アリサ・トルー （XC Tokyo）と スカイ・ブラウン （XC Sao Paulo）は、ともに母親が日本人で、日本とも深いルーツを持つライダーとして国内でも高い注目を集めています。加えて、次世代ライダーとして存在感を高める ミア・クレッツァー （XC Los Angels）ら世界トップクラスのライダーたちも参戦します。

BMX男子ストリート

「Xゲームズ」史上最多クラスの実績を誇るレジェンド、 ギャレット・レイノルズ （XC New York）をはじめ、独創的なスタイルと圧倒的なテクニックで人気を集める ボイド・ヒルダー 、世界トップレベルのスキルと華のあるライディングで観客を魅了する ケビン・ペラザ （XC Tokyo）らが集結。手すりやレール、障害物を自在に攻略するBMXストリートならではの創造性と超高難度トリックの応酬に注目です。

BMX男子パーク

2025年に「Xゲームズ」初優勝を果たした 中村輪夢 （XC Tokyo）が出場。海外勢では、東京五輪金メダリストの ローガン・マーティン （XC New York）、パリ五輪金メダリストの ホセ・トーレス 、パリ五輪銅メダリストの アンソニー・ジャンジャン が参戦。高さ、スピード、連続する超高難度トリックが魅力のBMXパークでは、一瞬たりとも目が離せない空中戦が繰り広げられます。

BMX女子パーク

国内大会では初採用となった女子BMX パークには、日本から 小澤美晴 （XC Tokyo）が出場。自宅の手作りパークで家族とともに腕を磨いてきた小澤は、2025年にUCI BMXフリースタイル・ワールドカップ初優勝を果たし、年間総合優勝という快挙も達成した注目の若手ライダーです。

Moto X ベストトリック

日本を代表するライダーの 東野貴行 と 渡辺元樹 が出場。東野は世界最高峰の舞台で長年活躍を続け、日本のMotoXシーンを牽引してきた存在です。渡辺は豪快かつ独創的なトリックを武器に存在感を高め、世界のトップライダーたちと渡り合ってきました。人間の限界に挑む超高難度トリックが次々と飛び出す、「Xゲームズ」を象徴する競技のひとつです。

【X ゲームズCHIBA2026】

7月4日(土)5日(日)

千葉・幕張メッセにて開催

観戦チケット情報はこちらからご確認ください。