熊本市は白川にかかる大甲橋について、安全性の向上と交通渋滞の解消を目的に、車線の改良を検討しています。あの狭さはどう変わるのでしょうか。 【写真を見る】“バスが来ると怖い”熊本市中心部・大甲橋の“狭すぎる4車線”解消へ熊本市がバスレーン50cm拡幅を検討 県道熊本高森線の大甲橋は、熊本市中心部の白川にかかる橋で中央を市電が走っています。 幅2.6mに2.5mのバス…“狭い道幅”がもたらすリスク 水