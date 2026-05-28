マツダは2026年4月の生産・販売台数を発表しました。 新型CX‑5の生産が本格化し国内生産は3カ月連続で増加しています。 ■国内生産は3カ月連続で増加 4月の国内生産は6万3223台と、前年同月比で14.6％増加しました。3カ月連続で増えています。 そのうち、新型ＣＸ－５を生産する広島工場は3万8953台と前年同月比で21.8％増え9カ月連続の増加となっています。 マツダは北米・欧州向けの新型CX‑5の生産