【写真】目黒蓮『SPUR』表紙＆誌面カット／フォトグラファーが公開した目黒蓮のポートレート 雑誌『SPUR』の公式Xが更新。目黒蓮（Snow Man）が出演する映画『SAKAMOTO DAYS』の撮影舞台裏を語った記事が公開され、ビジュアルにも注目が集まっている。 ■目黒蓮、まっすぐなまなざしで魅せる大人の表情 投稿では「【目黒蓮】さんが自分自身のために出演したいと思った映画『SAKAMOTO DAYS』。撮影の舞台裏