目黒蓮が繊細フレームのメガネに手を添えた美麗ショット！白シャツ×長め黒髪の透明感あふれる1枚に「ビジュ強すぎてしんどい」「目元が美しすぎる」「表情がたまらん」の声

【写真】目黒蓮『SPUR』表紙＆誌面カット／フォトグラファーが公開した目黒蓮のポートレート

雑誌『SPUR』の公式Xが更新。目黒蓮（Snow Man）が出演する映画『SAKAMOTO DAYS』の撮影舞台裏を語った記事が公開され、ビジュアルにも注目が集まっている。

■目黒蓮、まっすぐなまなざしで魅せる大人の表情

投稿では「【目黒蓮】さんが自分自身のために出演したいと思った映画『SAKAMOTO DAYS』。撮影の舞台裏を語る！」と紹介され、目黒のポートレートも公開された。

写真の目黒は、白シャツに繊細なネックレスを合わせた爽やかなスタイル。黒髪の長めヘアをラフに流し、メガネに手を添えながらカメラを見つめている。

やわらかな雰囲気の中にも、まっすぐなまなざしと端正な顔立ちが際立つ1枚。少し伏せたような目元や、透明感のある肌、すっきりとしたフェイスラインも印象的で、映画の世界観とはまた違った大人っぽい魅力を放っている。

SNSでは「メガネ似合う」「かっこいい」「ビジュ強すぎてしんどい」「透明感すごい」「目元が美しすぎる」「素敵すぎる」「表情がたまらん」などの声が寄せられている。

■目黒蓮『SPUR』特別版カバー

■フォトグラファー・藤田一浩が公開した目黒蓮のポートレート

Snow Man

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