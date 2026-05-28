法案骨子案では「お子様ランチの日の丸は罰則の対象外」とされたが、損壊罪の対象となる国旗の定義は明確にされていない5月22日、日本国旗を故意に傷つける行為を処罰化する法案を策定する自民党のプロジェクトチーム（PT）の会合において、法案骨子案が大筋で了承された。同骨子案では「人に著しく不快または嫌悪の情を催させる状態・方法」で「日本国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為」や、「自らその様子をSNSで公開すること