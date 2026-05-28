徹底的に走りを極めたクルマ6月頃に国内発売予定の新型『レクサスES』に、いち早く同乗することができた。レクサスが選んだ試乗会場は、トヨタ・テクニカルセンター下山である。新型ESはこの地で徹底的に走りを極めたクルマだ。【画像】6月頃に国内発売予定！新型『レクサスES』全92枚まず、新型ESのスペックを見ておこう。6月頃に国内発売予定の新型『レクサスES』。 レクサス全長5140mm、全幅1920mm、全高15