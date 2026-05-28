徹底的に走りを極めたクルマ

6月頃に国内発売予定の新型『レクサスES』に、いち早く同乗することができた。レクサスが選んだ試乗会場は、トヨタ・テクニカルセンター下山である。新型ESはこの地で徹底的に走りを極めたクルマだ。

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まず、新型ESのスペックを見ておこう。



6月頃に国内発売予定の新型『レクサスES』。 レクサス

全長5140mm、全幅1920mm、全高1555mm（BEVは1560mm)、ホイールベースは2950mmと、国内向けセダンとしてはかなりの大きさだ。先代モデルと比べても、全長で165mm、全幅で55mm、全高110mm（BEVは115mm)とそれぞれ拡大している。

ただし、試乗直前にテストコース内で見た新型ESはけっして大柄には見えないから不思議だ。また、背高なセダンという印象もなく、洗練された新しい時代のセダンという雰囲気である。

ボディサイドになる大胆なラインを描いたような造形や、ボディ全体をスピンドル形状としたことで、クルマ全体が引き締まって見える。

今回の試乗は、後席での同乗となった。これまで経験では、テストコースで後席に座る機会は滅多になかったのだが、結果的に新型ESの商品性を後席でしっかりと確認することができた。

試乗車は、FWD（前輪駆動）のBEV『ES350e』で、システム出力は165kW。このほかBEVではAWDの『ES500e』のほか、2.5L直列4気筒エンジン搭載のハイブリッド車『ES350h』（FF/AWD）が国内向けで用意されるようだ。

真の『レクサスらしさ』を実感

後席は、まさにゆとりの空間だ。ただし、先代ESやLSなどとはインテリアが醸し出す世界感がかなり違う。上質だがけっしてゴージャスではなく、すっきりとした中に奥深さがある空間だ。

ニークリアランスとヘッドクリアランスがとても大きいが、空間を持て余してしまう感じではなく、ここに身を置いていること自体がとても愉しく感じる。



先代ESやLSなどとはインテリアが醸し出す世界感がかなり違う。 レクサス

こうした車内空間の雰囲気と、新型ESの走りが見事にシンクロしている。単純に、静かとか、乗り心地が良いのではなく、クルマ全体の動きを後席にいてもドライバーと同じように感じ取れる。

よくできたクルマの操作性について、『クルマの動きの先読みがしやすい』と表現することがあるが、その感覚が後席でも分かるのだ。だから、とても安心して乗っていられ、結果的に疲れが少ないように感じる。

こうした体験を技術的に紐解けば、レクサスで初採用したマルチパスウェイプラットフォームの効果が大きい。中型FFの基本骨格であるGA-Kプラットフォームを基にHEVとBEVを共用しているが、BEVでは電池パックにより車体剛性が上がっている。

その上で、BEV専用プラットフォームである『RZ』と比べると、ES350eは走り味や乗り味で目指す方向性が少し違うように感じる。

レクサスのホームページには、新型ESが『次世代レクサスの幕開けの象徴』と記されている。今回の同乗は、まさにその言葉通りの体感であった。