新潟県知事選挙の争点となっている柏崎刈羽原発。再稼働に至るまでの政治姿勢やこれからの対応について各候補の訴えをお伝えします。 県知事選挙には、届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん、新人の土田竜吾さん、新人の安中聡さんの3人が立候補しています。 ■“原発再稼働問題”候補者3人の第一声 5月14日、告示日の第一声。 【無所属・現職花角英世 候補】 「長年の県政の課題でありました柏崎刈羽原子力発電