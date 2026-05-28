海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにネルソンズをお迎えし、あの上京芸人の東京の新居をDIYする「真剣DIY」と、お散歩しながら大人の粋を学ぶ「ミルクボーイの粋な大人になりたい」をテーマにお届けする。 アラフォー芸人のミルクボーイが粋でカッコいい大人を目指すシリーズ「ミルクボーイの