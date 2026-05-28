海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにネルソンズをお迎えし、あの上京芸人の東京の新居をDIYする「真剣DIY」と、お散歩しながら大人の粋を学ぶ「ミルクボーイの粋な大人になりたい」をテーマにお届けする。

アラフォー芸人のミルクボーイが粋でカッコいい大人を目指すシリーズ「ミルクボーイの粋な大人になりたい」は、新企画「粋な大人の散歩」編。忙しない現代社会、コスパやタイパが叫ばれる時代に、あえて何からも縛られない余白の時間を持てる人こそ粋な大人！ そんな余白レジャーの代表格「散歩」をのんびりと楽しみながら、日々の暮らしを豊かにするヒントを学ぶ。

©️ABCテレビ

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今回、駒場と内海がお散歩するのは、大阪市西区にある「靱公園」周辺。人気情報誌「Meets Regional」の編集部がオススメする、散歩の途中にふらっと立ち寄れる粋なお店を巡る。まずは、大人なら“行きつけ”のお店を一軒は持っておきたいお花屋さんへ。贈り物の花束をオーダーするとき、これを言い添えるだけで店員さんに「かっこいいな」と一目置かれる粋な一言とは？ また、ミルクボーイがやすともに花束をオーダーするなら？ というテーマで花束を作成！ いったいどんな出来栄えに？

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さらに、かつお節を製造販売する老舗では、かつお節をプラスするだけで「ごちそう」になる意外な家庭料理を教わるほか、本格派のお茶が手軽に楽しめるユニークな「茶室」を堪能！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。