軽自動車より安いのにパワフル！トヨタのトールワゴン「ルーミー」は、2016年の登場以来、堅実に高セールスを記録してきました。ダイハツ「トール」の姉妹車でありながら本家を超える人気を確保し、発売から年数が経過した現在でも販売ランキング上位をキープし続けています。基本設計の古さなどからネット上では賛否両論を呼ぶこともありますが、これだけ売れ続けているのは、現在のユーザーニーズに的確に応えているからでし