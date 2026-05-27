軽自動車より安いのにパワフル！

トヨタのトールワゴン「ルーミー」は、2016年の登場以来、堅実に高セールスを記録してきました。ダイハツ「トール」の姉妹車でありながら本家を超える人気を確保し、発売から年数が経過した現在でも販売ランキング上位をキープし続けています。

基本設計の古さなどからネット上では賛否両論を呼ぶこともありますが、これだけ売れ続けているのは、現在のユーザーニーズに的確に応えているからでしょう。

【画像】これがトヨタ「ルーミー」 です！ 画像を見る（28枚）

ルーミーのパワートレインは、1リッター直列3気筒NA（自然吸気）エンジンと、同ターボエンジンの2種類。いわゆる「リッターカー」に分類されるモデルですが、通常はNAエンジンのほうが安価で選びやすい傾向にあるものの、ルーミーに関してはターボモデルのほうがお得感が大きいとされています。

なぜターボモデルが推奨されるのでしょうか。

ルーミーはトヨタブランドで販売されていますが、開発・生産はダイハツが担当しています。そのため、エンジンなどの基本メカニズムは共通で、予防安全パッケージも「Toyota Safety Sense」ではなく、ダイハツの「Smart Assist（スマアシ）」が全車標準装備となります。

姉妹車との違いはエンブレムやボディカラー、一部のメーカーオプション程度で、グレード構成や車両価格は一緒です。なお、トヨタの膨大な販売ネットワークの強みもあり、2025年度の新車登録台数（日本自動車販売協会連合会発表）ではルーミーが9万5164台、トールが7444台と、姉妹車の中で突出したシェアを獲得しています。

そんなルーミーのグレード構成は、1リッター直列3気筒NAエンジン搭載の「X」「G」「カスタムG」（それぞれ2WD／4WD）、同ターボエンジン搭載の「G-T」「カスタムG-T」（2WDのみ）です。

最安グレードはNAの「X」（2WD）で174万2400円（消費税込、以下同）となっていますが、ここでターボを選ぶべき理由は、NAモデルとの価格差の小ささにあります。

たとえば、NAの上級グレード「カスタムG」（2WD）は211万8600円ですが、ターボの上級グレード「カスタムG-T」は225万7200円。一般的なコンパクトカーではNAとターボで15万〜20万円前後の価格差が付くことが多い中、ルーミーは同等グレードの比較で14万円弱のプラスで約30PS高い出力を手に入れることができます。

また、リセールバリューもターボモデルのほうが高めに推移する傾向があるため、トータルでの費用対効果はターボのほうが優れているといえるでしょう。

一方、発売から年数が経過していることもあり、走行性能や内装の質感に対して、自動車ファンなどから「インテリアのプラスチック感が気になる」「デザインの好みが分かれる」といった意見が聞かれるのも事実です。

しかし、昨今は軽自動車でも300万円近いモデルが登場している時代です。そんななかルーミーは、全長3700mm-3705mm×全幅1670mm×全高1735mmという、軽自動車ひと回り大きくしただけの扱いやすい5ナンバーサイズ。

そこに便利な両側スライドドアを装着し、200万円前後の予算で手に入り、軽自動車よりもパワフルで5人がしっかり乗れて、さらに後席スライドドアや福祉車両（ウェルキャブ）仕様まで選べるパッケージングは、ルーミーの大きな強みです。

「日々の暮らしを支える確実な足がほしい」というユーザーにとって、実用性とコストパフォーマンスに特化した合理的な選択肢はほかにありません。

マイナーチェンジや度重なる仕様向上を経て、現代の法規制に対応したバックカメラや、便利な9インチディスプレイオーディオなどの装備もしっかりと充実したものの、長年愛されているロングセラー車ゆえに基本設計の古さは否めず、最新の普通車と比べると、乗り心地や走行中の静かさの面で割り切りが必要な部分もあります。

それでも、ルーミーのターボエンジンは、そうした弱点をカバーして余りある魅力を放っており、排気量こそコンパクトですが、ひと回り大きな1.5リッタークラス並みの力強いパワーを持っています。

ルーミーは背が高く、荷物や人をたくさん乗せるとどうしても重くなるため、日常の運転でもこのパワーの余裕は大きなメリットとなり、これだけ走りがラクになるエンジンが、わずかな価格差で選べるのは、ユーザーにとって非常に嬉しいポイントだと言えるでしょう。