【COMBAT ARMORS MAX26 1/72 Scale 太陽の牙セット（再販）】 11月 発売予定 価格：4,290円 マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX26 1/72 Scale 太陽の牙セット」の再販分を11月に発売する。価格は4,290円。 本商品はテレビアニメ「太陽の牙ダグラム」より、「太陽の牙」のメンバーを1/72スケールプラモデル化したもの。主人公のクリン・