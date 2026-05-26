【COMBAT ARMORS MAX26 1/72 Scale 太陽の牙セット（再販）】 11月 発売予定 価格：4,290円

マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX26 1/72 Scale 太陽の牙セット」の再販分を11月に発売する。価格は4,290円。

本商品はテレビアニメ「太陽の牙ダグラム」より、「太陽の牙」のメンバーを1/72スケールプラモデル化したもの。主人公のクリン・カシムをはじめ、ロッキー・アンドル、キャナリー・ドネット、ビリー・ボール、チコ・ビエンテ、ナナシ、フェスタ・ブロンコ、ハックル・G・トンプスン、ジョルジュ・ジュールダン、リタ・べレットが登場。

また、劇中で使用していたホバークラフト「グランド・サーチ」も付属し、グランド・サーチの各種マーキング用に水転写式デカールも付いてくる。組み立てにはプラモデル専用接着剤が必要となる。

「グランド・サーチ」の武装はビックEガンに換装することができる。

※「COMBAT ARMORS MAX22 コンバットアーマー ダグラム アップデートver.」(別売)と合わせて飾ろう。

(C)SUNRISE