日本最大級のウェブ小説投稿サイト「小説家になろう」の公式サイトが26日に更新され、同サイトでの作品創作におけるAI利用状況の開示必須化を行うと発表した。2026年9月1日以降は本設定を行わないと作品の更新ができなくなる。同サイトで、作品創作におけるAI利用状況の設定を必須化することを発表。「昨今、創作活動におけるAI利用はついては、作者や読者の皆様だけでなく、出版社といったコンテンツにかかわる関係者全体が強