日本最大級のウェブ小説投稿サイト「小説家になろう」の公式サイトが26日に更新され、同サイトでの作品創作におけるAI利用状況の開示必須化を行うと発表した。2026年9月1日以降は本設定を行わないと作品の更新ができなくなる。

同サイトで、作品創作におけるAI利用状況の設定を必須化することを発表。「昨今、創作活動におけるAI利用はついては、作者や読者の皆様だけでなく、出版社といったコンテンツにかかわる関係者全体が強い関心を寄せる内容となっています。Web小説においても、作品本文創作におけるAI利用を開示していないことは、関係者間で誤解や認識のずれを発生させ、結果として作品への不信につながってしまうリスクを持つと考えています。特に作品の商業化においては、AI利用状況が認知されずに進行してしまった場合、作者や企業の皆様が不慮のトラブルに見舞われる恐れもございます」と導入の経緯を説明した。

AIを利用した作品の投稿は可能だが、「直接使用」、「間接利用」「補助的利用」「不使用」の項目が新設され、虚偽の設定を行った場合は、運営対応の対象となるとした。

続けて、「投稿済みの作品については、未設定のままでも運営対応の対象として扱うことはございませんが、2026年9月1日以降は本設定を行わないと作品の更新（エピソード投稿や作品情報の編集等）が行えなくなります」とも説明した。

さらに、「『小説家になろう』は今年、サービス開始より22周年を迎えます。そしてこの度、小説家になろうに掲載された作品から誕生するアニメが、累計200作品を突破することとなりました！」とも伝えていた。