5月25日(月)に放送した「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」 （※4回放送予定）。【動画】Aぇ! groupが恋リア参戦!?「僕…大好きなんです」正門良規の直球告白にファン悶絶映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」を撮り終えたAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫。#2では、加納（Aマッソ）と福田麻貴（3時のヒロイン）がゲスト