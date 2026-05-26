Aぇ！ groupが恋リア参戦！？「僕…大好きなんです」正門良規の直球告白にファン悶絶：ゴールデンホリデぇ！
5月25日(月)に放送した「リゾートトークバラエティ ゴールデンホリデぇ！」 （※4回放送予定）。
【動画】Aぇ! groupが恋リア参戦!?「僕…大好きなんです」正門良規の直球告白にファン悶絶
映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」を撮り終えたAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が、千葉県でグランピングを満喫。
#2では、加納（Aマッソ）と福田麻貴（3時のヒロイン）がゲストとして登場した。
「テレ東プラス」は、#2の放送内容を紹介する。
もし恋リアに出たら…！？ 胸キュン♡選手権！
ゲストを招いて胸キュン♡告白選手権を開催！
指名されたメンバーは、ゲストのどちらかをパーティー会場からさりげなく外へ連れ出し、事前に用意したプレゼントを渡して「胸キュン♡告白」をしなければならない。
最終的に加納と福田がジャッジし、1位と最下位を決定するというこの企画に、SNSでは「自担の恋リア風とか心臓もたん！」「毎週これやってほしい」と大きな盛り上がりを見せた。
トップバッターは佐野。お酒が弱く、酔っ払ってしまったという演技で、「外の空気吸いたいんやけど…外、どこやったっけ？」と福田を誘い出す。
そして2人きりになると、AマッソのライブDVDとグッズのTシャツをプレゼント。
自分のグッズを告白のダシに使われた加納は、モニタリングしながら「人のグッズフリに使うなよ！」と猛ツッコミ（笑）。
佐野は、「これはさ、全然本命のプレゼントじゃないから。今から2人で…本命のプレゼント買いに行くデートしてもいいですか？」と告白し、福田から「いいよ」の返事をもぎ取った。
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続いて挑戦する小島は、福田を連れ出すため、「覚えてないですか？ 俺ら幼馴染やったやん」という大胆すぎるウソ設定を繰り出し、一同爆笑！
2人きりになると、人気ブランドの白いパーカーをプレゼントし、福田も「かわいい！」と大喜び。
さらに「今度、そのパジャマ着てる姿、家に見に行っていい？ 寝る前の姿が見たいな。パジャマパーティーしようや！」と個性的な告白を繰り広げ、SNSでも「こじけん独特すぎて最高w」「幼馴染設定からのパジャマパーティーはクセ強すぎ」とツッコミが相次いだ。
ど直球！ 正門の告白にネット民も胸キュン
正門は、「トイレってどこでしたっけ？」と加納を自然な流れでプールサイドへ連れ出す。
「トイレこっちじゃないんちゃう？」という加納に、2人きりになるための口実だったと明かし、「僕、加納さんのこと好きなんです。大好きなんです」とストレートに告白。
加納が「急やな、ビックリした」と照れる中、「もし良いお返事をいただけるなら、今度これを2人で飲みませんか？」とワインをプレゼントする。
さらに「開けた日が“記念日”になったらいいなと思ってます。またデートしてくれますか？」と胸キュン必至のセリフを放ち、加納も「ぜひ、お願いします」と笑顔に。
ネット上では「リアルすぎてガチで沼る」「正門くんの破壊力えぐい」と大興奮のコメントがあふれた。
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西村は福田にムートンブーツをプレゼントし、「もし良かったら、また来年。次はお兄さんたち抜きで、2人でここ来てくれませんか？」と年下感満載の告白を披露。
草間は加納を連れ出し、「恋人としてデートで行ってくれませんか？」と真っすぐ思いを伝えた。
最後に指名された末澤は、「なんかここ酸素薄いな。人が多くて。密度濃いの苦手やねん」と加納を誘い出し、プールサイドへ。
プレゼントしたのは、レゴブロック。
「一緒に作ろっかなと思って。完成したら2人で家借りて、そこに飾れたらいいなと思って」という末澤に、加納は「家借りて？ …家借りて!?」と2回も聞き返し困惑（笑）。
結局、具体的な告白の言葉もないままパーティー会場へ戻った末澤に、メンバーは「マジ！？」「これダメだろ！」と大笑い。
SNSでも「『家借りて』で吹いた」「付き合う前に家借りようとしてるの重くてしんどいw」とツッコミの嵐となった。
果たして1位と最下位は！？
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