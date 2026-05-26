あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。【今週のお悩み・第211回】臨時収入が5万円入りました。これを100万円に増やしたいです。万馬券10通り賭けようかと思ったのですが、もし他にアイデアがあれば知りたいです。競馬でもなんでもいいのでアドバイスください。（40代・男性・会社員）＊＊＊いや