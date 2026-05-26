元乃木坂46の久保史緒里（24）が、25日に配信されたNHK仙台放送局の番組予告動画に登場。インタビュー中に“奇跡”のタイミングが重なった。同局のサイトでは、宮城出身の久保にインタビューをしたことを紹介。「宮城県出身の久保史緒里さんにインタビューをお届けします。久保さんは、乃木坂46のメンバーとして活躍しました。去年11月におよそ9年間活動したグループを卒業後、俳優として新たな道を歩んでいます。グループ卒業から