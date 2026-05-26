元乃木坂46の久保史緒里（24）が、25日に配信されたNHK仙台放送局の番組予告動画に登場。インタビュー中に“奇跡”のタイミングが重なった。

同局のサイトでは、宮城出身の久保にインタビューをしたことを紹介。「宮城県出身の久保史緒里さんにインタビューをお届けします。久保さんは、乃木坂46のメンバーとして活躍しました。去年11月におよそ9年間活動したグループを卒業後、俳優として新たな道を歩んでいます。グループ卒業から半年、いまどんな心境なのか。ふるさと宮城に対する想いは？5月19日(土）に楽天イーグルスのセレモニアルピッチングで仙台を訪れた久保さんにインタビューしました」と伝え、宮城県ローカルの27日「てれまさ」（午後6時10分）と、東北地方で29日放送の「おはよう東北」で放送されると告知した。

さらに、久保がファンであることを公言している、地元のプロ野球楽天への応援メッセージをおさめた動画も公開。久保は16日の試合で行った4年連続6回目のセレモニアルピッチ（始球式）後の球場内の一室で収録に応じた。ユニホームを着用し、笑顔で「楽天〜イーグルス〜」と応援歌を歌う場面からスタートすると、始球式について「昨年ワンバウンドになってすごく悔しかったので、そのリベンジを果たせたことがホッとしました」と振り返った。交流戦に向けたエールも送った。

動画はその後、「インタビュー中…」とテロップが出て、久保が打ち合わせする場面に。ここで背後のスタンドから大歓声が起きると、久保はすぐに後ろを振り向き、「おお！ホームラン！」と絶叫。飛び上がって拍手しながら「誰？誰？」と打った選手を確認し、「村林選手！すごいタイミング！イエー」と、奇跡的タイミングで出た推しチームの本塁打に歓喜した。最後は手でハートマークを作りながら「頑張れ！イーグルス！東北ハート」とあらためて応援メッセージを寄せた。

試合は、その本塁打をきっかけに楽天が逆転し、勝利。SNSでは「インタビュー中に村林のホームラン。さすが笑」とのコメントも付いた。