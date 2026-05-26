5月1日に復帰した西武・ネビン（中央）。そこから14試合で7本塁打、打率.412と大暴れセ・パ共に下馬評を覆す波乱の序盤戦を経て、いよいよ全18試合の短期決戦の幕が上がる。現役投手を指導するピッチングデザイナーで本誌おなじみの野球評論家・お股ニキ氏が、その見どころを徹底的に深掘りする！【写真】?ブンブン丸?池山監督が就任1年目で躍進【今、12球団で一番勢いがある西武】両リーグ共に下馬評を覆す展開が続いている。今季