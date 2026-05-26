「ドジャース−ロッキーズ」（２５日、ロサンゼルス）２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一氏、三浦璃来さんの“りくりゅうペア”が始球式を務める。試合前にはリハーサルを行い、ドジャースのユニホームをかっこよく着こなし、２人仲良くキャッチボールを行ったりくりゅうペア。さらにリフトしての投球などをチェックし、本番に備えた形になった。２人のリ