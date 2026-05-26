「ドジャース−ロッキーズ」（２５日、ロサンゼルス）

２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一氏、三浦璃来さんの“りくりゅうペア”が始球式を務める。

試合前にはリハーサルを行い、ドジャースのユニホームをかっこよく着こなし、２人仲良くキャッチボールを行ったりくりゅうペア。さらにリフトしての投球などをチェックし、本番に備えた形になった。

２人のリフトは五輪の閉会式やパレードでも見られ、持ち上げられた三浦さんが記念撮影を行っていたが、きれいにボールを投げられるか、大きな注目が集まる。

２人は大の野球ファンで、カナダでトレーニングを積んでいた際にはトロント・ブルージェイズのゲームを観戦。五輪後にテレビ出演した際には「私もブルージェイズに推しがいたんですけど、移籍しちゃってカナダにはいらっしゃらない」と悲しそうに明かした。木原が「メッツに移籍して」と明かし、ボー・ビシェット内野手であることが判明。三浦は「オフにでも行こうとしてます。ニューヨークに」と、笑顔で語っていた。