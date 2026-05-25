ミラノ・コルティナオリンピック男子モーグルの日本代表選手が、北九州市若松区の幼稚園で園児と交流しました。 ■島川拓也選手（27）「がんばるぞー！」■園児たち「おー！」北九州市若松区の行学幼稚園を訪れたのは、ことし2月に開催されたミラノ・コルティナオリンピック、男子モーグルで4位に入賞した島川拓也選手（27）です。園児およそ170人を前に、トランポリンで華麗なジャンプを披露しまし