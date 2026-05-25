「ソープ代は経費になりますか？」そんな"男たちの永遠の疑問"が、いま改めて注目を集めている。【写真】ホストとしても活動する税理士・夜野仁きっかけは、東京大学の教授が関係先に対して風俗店での接待を"おねだり"していたと報じられた、いわゆる"東大教授への収賄"疑惑だ。報道によれば、この教授は共同研究などで関係のあった企業側に対し、風俗店での接待や飲食、さらには金銭的な便宜まで要求していた疑いがあるという。教