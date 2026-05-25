【モデルプレス＝2026/05/25】女優の川栄李奈が5月25日、都内で開催されたローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に、佐野勇斗（M!LK）、ヒコロヒー、上坂樹里、梅沢富美男とともに出席。離婚後初の公の場となった。【写真】川栄李奈、子供とディズニー満喫◆川栄李奈、今後挑戦したいこと同社のCMキャラクターを継続する川栄は、2年前に行われたイベントで口にしていた「店長になりたい」という願いを叶え、新店長役で