川栄李奈、離婚後初の公の場 2年前語った夢実現に喜び＆今後挑戦したいこと明かす
【モデルプレス＝2026/05/25】女優の川栄李奈が5月25日、都内で開催されたローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」施策発表会に、佐野勇斗（M!LK）、ヒコロヒー、上坂樹里、梅沢富美男とともに出席。離婚後初の公の場となった。
【写真】川栄李奈、子供とディズニー満喫
同社のCMキャラクターを継続する川栄は、2年前に行われたイベントで口にしていた「店長になりたい」という願いを叶え、新店長役で新CMに出演。「まさか夢が叶うとは思わなかったので、とても嬉しいです」と喜びをあらわにした。
自身が挑戦したい「超ハッピーすぎ！チャレンジ」については、「旅です」と回答。「いろんな国を回りたいんですけど、今は一番、台湾とタイに行きたくて。そこにもローソンがあるということなので、店長として、海外のローソンをちゃんと視察して帰ってきたいなと思ってます」と語った。
一方、同じお題に上坂は「大食い」と書いたフリップを掲げ、周囲を驚かせる。説明を求められると「ご飯を食べることが大好きで、いつか、いわゆる盛りすぎなチャレンジをしたくて、書かせてもらいました」とアピールしていた。
川栄は2019年に俳優の廣瀬智紀との結婚および妊娠を発表。同年11月に第1子、2023年には第2子の誕生を報告し、2026年4月10日に離婚を発表した。この日が離婚後初の公の場となった。（modelpress編集部）
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【写真】川栄李奈、子供とディズニー満喫
◆川栄李奈、今後挑戦したいこと
同社のCMキャラクターを継続する川栄は、2年前に行われたイベントで口にしていた「店長になりたい」という願いを叶え、新店長役で新CMに出演。「まさか夢が叶うとは思わなかったので、とても嬉しいです」と喜びをあらわにした。
一方、同じお題に上坂は「大食い」と書いたフリップを掲げ、周囲を驚かせる。説明を求められると「ご飯を食べることが大好きで、いつか、いわゆる盛りすぎなチャレンジをしたくて、書かせてもらいました」とアピールしていた。
◆川栄李奈、離婚後初の公の場
川栄は2019年に俳優の廣瀬智紀との結婚および妊娠を発表。同年11月に第1子、2023年には第2子の誕生を報告し、2026年4月10日に離婚を発表した。この日が離婚後初の公の場となった。（modelpress編集部）
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