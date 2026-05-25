【モデルプレス＝2026/05/25】女優の今田美桜が主演を務めるテレビ朝日系「クロスロード 〜救命救急の約束〜」（2026年7月スタート／毎週火曜よる9：00〜9：54）より、共演者情報第1弾として磯村勇斗が出演することが発表された。【写真】日韓人気俳優の共演実現◆磯村勇斗、医師役に初挑戦衝撃作『月』（2023年）では障害者たちを殺傷する青年、「不適切にもほどがある！」（2024、2026年）では愛すべき昭和の不良・ムッチ先輩な