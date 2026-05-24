ダイハツのバッテリー駆動の軽商用車「e-アトレー」はなかなか楽しい乗りものです。商用の「e-ハイゼット・カーゴ」とともに、2026年2月に発売。スズキとトヨタとの共同開発（スズキ版はeエブリイ）であります。一充電走行距離は257kmで、外部給電機能も備えているため、50マイルキャンプ（半径80km程度の遠出）でも活躍してくれそうです。「ガソリン代に比べ走行に係るコストが低く、毎日同程度の距離を走行する場合は経済的。ま