【モデルプレス＝2026/05/24】5月24日、民放キー局5局（日本テレビ・テレビ朝日・TBS・テレビ東京・フジテレビ）で、5月31日に行われる嵐のラストライブのCMが同時放映された。SNS上では、大きな反響が寄せられている。【写真】嵐、23日に公開していた“意味深”投稿◆嵐、異例の“全局ジャック”に反響殺到17時59分30秒から各局で放映されたCMでは、デビューから現在までのライブ映像が流れ、「嵐ラストステージ『We are ARASHI』