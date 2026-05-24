【モデルプレス＝2026/05/24】歌手・タレントの中川翔子が5月24日、コミックエッセイ「しょこたんの子育てクエスト ママLV.1」（宝島社）発売記念イベント囲み取材に出席。双子の子育てや妊娠中について語った。【写真】双子出産の41歳美人歌手、出産後の変わらない抜群スタイル◆中川翔子、コミックエッセイ「しょこたんの子育てクエスト ママLV.1」本作は2025年9月末に双子の男の子を出産した中川が、自身の妊活・妊娠・出産・育