◇MLB ドジャース 11-3 ブリュワーズ(日本時間24日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手が3ランホームランを含む6打点の活躍。先発の佐々木朗希投手を援護し、逆転勝利を演出しました。「7番・レフト」で先発出場したこの試合、2点差に追い上げた4回1アウト1、2塁でレフトポール直撃の7号逆転3ラン。佐々木投手に勝ち投手の権利をもたらしました。さらに8回と9回にもタイムリーヒットを放