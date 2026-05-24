【モデルプレス＝2026/05/24】女優の原日出子が5月24日、自身のInstagramを更新。ハマっている手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】66歳ベテラン女優「アレンジまで出来るのさすが」オシャレに盛り付けたリエット＆バゲット◆原日出子、ハマっている“リエット”公開原は「最近ハマってるリエットのレシピ。リール動画で見つけて作ってみたら美味しくて、ちょっとアレンジして我が家の定番になりました」とつづり、手作り