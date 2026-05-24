原日出子「アレンジして我が家の定番に」手作り“リエット”公開「お店の料理みたい」「オシャレで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/24】女優の原日出子が5月24日、自身のInstagramを更新。ハマっている手作り料理を披露し反響を呼んでいる。
【写真】66歳ベテラン女優「アレンジまで出来るのさすが」オシャレに盛り付けたリエット＆バゲット
原は「最近ハマってるリエットのレシピ。リール動画で見つけて作ってみたら美味しくて、ちょっとアレンジして我が家の定番になりました」とつづり、手作りリエットの写真を投稿。フランスの伝統料理、リエットにバゲットを添え、器に盛り付けたショットを披露した。材料や手順なども公開した原は「リクエストがあったのでレシピ載せます。参考にして作ってみてね〜」とコメントしている。
この投稿に「レシピまでありがとう」「さっそく作ってみます」「オシャレで美味しそう」「リエット食べてみたいです」「アレンジまで出来るのさすがですね」「お店の料理みたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】66歳ベテラン女優「アレンジまで出来るのさすが」オシャレに盛り付けたリエット＆バゲット
◆原日出子、ハマっている“リエット”公開
原は「最近ハマってるリエットのレシピ。リール動画で見つけて作ってみたら美味しくて、ちょっとアレンジして我が家の定番になりました」とつづり、手作りリエットの写真を投稿。フランスの伝統料理、リエットにバゲットを添え、器に盛り付けたショットを披露した。材料や手順なども公開した原は「リクエストがあったのでレシピ載せます。参考にして作ってみてね〜」とコメントしている。
◆原日出子の投稿に反響
この投稿に「レシピまでありがとう」「さっそく作ってみます」「オシャレで美味しそう」「リエット食べてみたいです」「アレンジまで出来るのさすがですね」「お店の料理みたい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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