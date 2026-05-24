【モデルプレス＝2026/05/24】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が5月23日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を公開した。【写真】紅白出場K-POP美女「女神級の美しさ」ほっそり二の腕＆デコルテ輝くタンクトップ姿◆ウィンター、タンクトップ白コーデ公開ウィンターは、金髪のウエーブロングヘアで白いタンクトップとハーフパンツのコーディネートを公開。建物の階段に座ったショットや、立っ