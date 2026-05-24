aespaウィンター、色白素肌輝くタンクトップ姿に熱視線「透き通るような美肌」「オーラが半端ない」の声
【モデルプレス＝2026/05/24】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が5月23日、自身のInstagramを更新。タンクトップ姿を公開した。
【写真】紅白出場K-POP美女「女神級の美しさ」ほっそり二の腕＆デコルテ輝くタンクトップ姿
ウィンターは、金髪のウエーブロングヘアで白いタンクトップとハーフパンツのコーディネートを公開。建物の階段に座ったショットや、立って下から撮影した写真などを複数枚投稿し、美しいデコルテや素肌を見せている。
この投稿に、ファンからは「透き通るような美肌」「女神級の美しさ」「スタイルレベチ」「オーラが半端ない」「鎖骨が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「女神級の美しさ」ほっそり二の腕＆デコルテ輝くタンクトップ姿
◆ウィンター、タンクトップ白コーデ公開
ウィンターは、金髪のウエーブロングヘアで白いタンクトップとハーフパンツのコーディネートを公開。建物の階段に座ったショットや、立って下から撮影した写真などを複数枚投稿し、美しいデコルテや素肌を見せている。
◆ウィンターの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透き通るような美肌」「女神級の美しさ」「スタイルレベチ」「オーラが半端ない」「鎖骨が綺麗すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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