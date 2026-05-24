ものまねタレントのりんごちゃんが21日、自身のインスタグラムを更新。元K-1ファイター・卜部弘嵩＆モデルの高橋ユウ家族と撮影した集合ショットを公開し、りんごちゃんの印象がガラリと変わった近影に多くの反響が集まっている。【写真】「また痩せましたか？」あごラインがシャープに！りんごちゃん、印象ガラリ最新ショットりんごちゃんは「ユウちゃん家ファミリーにも逢えてガールズトークもできてユウちゃん手料理