“ダイエット成功”りんごちゃん、現在の姿にファン驚き&心配する声「可愛いけど痩せすぎで心配になる」
ものまねタレントのりんごちゃんが21日、自身のインスタグラムを更新。元K-1ファイター・卜部弘嵩＆モデルの高橋ユウ家族と撮影した集合ショットを公開し、りんごちゃんの印象がガラリと変わった近影に多くの反響が集まっている。
【写真】「また痩せましたか？」あごラインがシャープに！りんごちゃん、印象ガラリ最新ショット
りんごちゃんは「ユウちゃん家 ファミリーにも逢えて ガールズトークもできて ユウちゃん手料理神すぎて さいこうにガチ幸せすぎた日」とつづり、楽しげな雰囲気が伝わる集合ショットを投稿した。
ほかにも、小さい帽子をかぶったショットも投稿され、写真に写るりんごちゃんのビジュアルに注目が集まった。黒のトップスにメガネをかけた装いで、あごラインがシャープに写っており、エクボが印象的な姿となっている。
コメント欄には「また痩せましたか？」「可愛いけど痩せすぎで心配になる」「素敵」「めちゃくちゃ楽しそう」「りんごちゃん愛されてますね」などと、印象がガラリと変わった姿に驚く声が集まっていた。
りんごちゃんは、4月に放送のTBS系バラエティ『熱狂マニアさん！』でダイエット企画に参加。同番組では過去にも2回のダイエット企画に参加し、マイナス15.1キロの減量（88.0キロ→72.9キロ）を達成。さらに、運動なしで1日3食、回転寿司（外食）だけで食事を摂るという“回転寿司ダイエット”を3日間行い、マイナス3キロ（75.1キロ→72.1キロ）の減量に成功。ウエストサイズもマイナス5センチ（91センチ→86センチ）を達成している。
【写真】「また痩せましたか？」あごラインがシャープに！りんごちゃん、印象ガラリ最新ショット
りんごちゃんは「ユウちゃん家 ファミリーにも逢えて ガールズトークもできて ユウちゃん手料理神すぎて さいこうにガチ幸せすぎた日」とつづり、楽しげな雰囲気が伝わる集合ショットを投稿した。
コメント欄には「また痩せましたか？」「可愛いけど痩せすぎで心配になる」「素敵」「めちゃくちゃ楽しそう」「りんごちゃん愛されてますね」などと、印象がガラリと変わった姿に驚く声が集まっていた。
りんごちゃんは、4月に放送のTBS系バラエティ『熱狂マニアさん！』でダイエット企画に参加。同番組では過去にも2回のダイエット企画に参加し、マイナス15.1キロの減量（88.0キロ→72.9キロ）を達成。さらに、運動なしで1日3食、回転寿司（外食）だけで食事を摂るという“回転寿司ダイエット”を3日間行い、マイナス3キロ（75.1キロ→72.1キロ）の減量に成功。ウエストサイズもマイナス5センチ（91センチ→86センチ）を達成している。