日本上陸30周年を迎えるスターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、新商品「バナナ アフォガート フラペチーノ」を5月27日から期間限定で販売します。【写真】「逃避スケジュールステッカー」のデザインが面白い！おいしそうな「バナナ アフォガート フラペチーノ」をもっと！同社は、節目の年に「コーヒーって、飲みもの以上だ。− WHY NOT COFFEE？」という思いのもと、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気