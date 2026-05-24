SNSのアカウントが突然の凍結、理由不明なクレカの停止、ポンコツAIによる「信用審査」で住宅ローンが組めない......だけど、僕たちにできることはまったくありません！スマホを中心にデジタルの網が生活を覆いつくす中、個人のデータすら自分で自由に管理できなくなった。そのデータを好き勝手にしているのは日本の企業ではなくほぼアメリカの企業だ――。気づけば2度目の"敗戦"を喫していた日本は「デジタル主権」を失った。それ