◆米大リーグレッドソックス―ツインズ（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２３日（日本時間２４日）、本拠地・ツインズ戦の先発を外れ、２試合連続のベンチスタートとなった。この日の相手先発は右腕ブラッドリー。ＤＨには両打ちのギャスパーが入った。右腕に対し、左打ちの吉田でははく、ギャスパーを起用したことについて、試合前のトレーシー暫定監