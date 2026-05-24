◆米大リーグ レッドソックス―ツインズ（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２３日（日本時間２４日）、本拠地・ツインズ戦の先発を外れ、２試合連続のベンチスタートとなった。この日の相手先発は右腕ブラッドリー。ＤＨには両打ちのギャスパーが入った。

右腕に対し、左打ちの吉田でははく、ギャスパーを起用したことについて、試合前のトレーシー暫定監督は「決断は日々、行います。マサ（吉田）もミッキー（ギャスパー）も左打席からいい内容の打席を重ねており、簡単な選択ではないけど、どちらかを選ばなければならない。今日の打線を固定するわけではないし、状況は変わるかもしれないが、今日はこう戦う」と述べた。

今季年俸１８６０万ドル（約２９億６０００万円）の吉田と、メジャー最低年俸７８万ドル（約１億２０００万円）のギャスパー。一目瞭然の年俸差にも関わらず、ギャスパーが優先された格好だ。コーラ前監督解任後、４月２６日（同２７日）にトレーシー暫定監督が就任してこの日で２４試合目（試合前の時点で１２勝１１敗）。そのうち吉田が先発したのは、半分以下の１０試合。アンソニーが右手首痛で５月７日（同８日）に負傷者リスト入りしたが、吉田の出番は増えず、代わりに昇格してここまで１１試合で打率３割３分３厘のギャスパーがそのスポットに入っているのが現状だ。

試合前、吉田は母の日仕様のピンクのバットを携えてフリー打撃を行った。右翼スタンドにサク越えを連発し、時折笑顔を見せるなど代打での登場に備えた。