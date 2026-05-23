東京・上野動物園は「パンダ不在」の中、魅力向上の新たな取り組みとして“夜の動物園”を開催しました。23日夜、特別にライトアップされた上野動物園。園は通常、午後5時に閉園しますが、23日夜は、午後6時から9時まで“夜の動物園”を実施しました。入園チケットは先着1000人の事前申込制で、販売開始からおよそ30分で完売したといいます。埼玉県から・来園者「キリンが座っている姿は珍しいみたいで。ちょっと特別感があって楽