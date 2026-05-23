千葉県習志野市は２３日、装いを一新した「読売巨人軍発祥の地」碑を市民らにお披露目した。碑がある谷津公園近くにあった野球場では、ベーブ・ルースら米大リーグのスター選手を招いて開催された１９３４年の日米野球で、日米合同の練習が行われた。この時の日本チームを母体として大日本東京野球倶楽部（後の読売巨人軍）が結成された。６６年に碑が設けられ、改修では歴代の監督と４番打者の名前、マスコット「ジャビット