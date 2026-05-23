総フォロワー数100万人超を誇るモデル兼インフルエンサーが、元恋人の殺人を企てた疑いで逮捕された──それだけでも大きな衝撃だが、その手口が前代未聞だったことから、事件は全米で波紋を広げている。大手紙国際部記者が解説する。【写真を見る】網タイツやヒョウ柄のセットアップなど、健康的な投稿をしていた美女モデル(24)、元恋人であるボーイズグループ出身アーティスト(26)「逮捕されたのは、10代からインスタグラムやT