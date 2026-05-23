クルマのハンドルを握ると豹変し、罵声、クラクション、あおり運転......。「人格が変わる」という言葉の裏で、見過ごされてきた危険性と責任。それは本当に、その人の"性格"のせいなのだろうか。助手席の証言や犯罪心理学などの視点から、その深層に迫る。＊＊＊【助手席で目撃したドライバーの"本性"】それは本当に"人格"の問題なのか!?5月5日、東京都文京区で発生した軽自動車の横転事故を巡り、同乗していた加害者の母