¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/05/22¡Û´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¤¬5·î20Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î»°µÈºÌ²Ö¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û29ºÐÈþ¿Í½÷Í¥¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÈþ¤·¤µ¡×ÇØÃæ³«¤­¥É¥ì¥¹¤Ç¥¿¥È¥¥¡¼¸«¤»¢¡¥½¥ó¡¦¥·¥®¥ç¥ó¡¢»°µÈºÌ²Ö¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¤Ë¸ÀµÚ¥·¥®¥ç¥ó¤È»°µÈ¤Ï¡¢Netflix¤Î¥°¥ë¥á¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ÖÎÙ¤Î¹ñ¤Î¥°¥ë¥á¥¤¥È¡×¥·¡¼¥º¥ó5¤Ç¶¦±é¤·¡¢4·î¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î