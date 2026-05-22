◆パ・リーグ西武―オリックス（２２日・ベルーナドーム）オリックス・山岡泰輔投手が、今季初めて１軍合流を果たした。節目のプロ１０年目は先発へ再転向し、ファーム・リーグでは８試合に登板。「やるしかない」と出番に備えてきた。１９年に１３勝４敗で最優秀防御率のタイトルを獲得。近年はリリーフとしても力を発揮してきた。２４日の西武戦（ベルーナドーム）で先発予定。「一発勝負のつもりで、今の力をすべて出せる